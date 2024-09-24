Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi | Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi?
Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi WhatsApp'a gelecek güncelleme sonrası gündeme oturdu. WhatsApp'ın, Facebook'un ve Instagram gibi platformların ait olduğu META tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2024 tarihinden sonra WhatsApp bazı telefon modellerinden yazılım desteğini çekecek. META'dan yapılan açıklama sonrası ise Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi araması hız kazandı. Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi içerisinde ise model yaşı 7'den fazla olanların yer aldığı gözlemlendi. Peki, Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi? İşte Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi!
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan haberleşme uygulaması WhatsApp'a 1 Ekim 2024 tarihinde gelecek güncellemesini duyurmasının ardından Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi araması hız kazandı. META tarafından gerçekleştirilen açıklamada gelecek güncellemeyle birlikte iOS ve android işletim sistemine sahip 19 akıllı telefon modelinde WhatsApp uygulaması açılmayacak. WhatsApp'ın yanı sıra Facebook ve Instagram uygulamalarının da sahibi olan META Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi yayınladı. Peki, Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi? İşte Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi!
WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFONLAR LİSTESİ
1 Ekim 2024 tarihi itibariyle gelecek güncelleme sonrası WhatsApp kullanamayacak telefonlar listesi şu şekilde:
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7s
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Huawei Mate 9 Pro
- Samsung Galaxy S7
- Xiaomi Mi Note 2
- Xiaomi Mi MIX 18K
- OnePlus 3T
- LG V20
- Sony Xperia XZ
- Asus ZenFone 3 Deluxe
- Lenovo Moto Z
- Xiaomi Mi 5 Pro
- HTC 10 evo
- OnePlus 3
- HTC 10
- Samsung Galaxy A9 Pro
- Samsung Galaxy A9 Pro
- Xiaomi Mi 5 Prime
WHATSAPP OLMAYAN TELEFON MODELLERİ HANGİSİ?
META tarafından gerçekleştirilen açıklamada artık WhatsApp olmayan telefon modelleri: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7s, Samsung Galaxy S7 Edge, Huawei Mate 9 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi MIX 18K, OnePlus 3T, LG V2, 0Sony Xperia XZ, Asus ZenFone 3 Deluxe, Lenovo Moto Z, Xiaomi Mi 5 Pro, HTC 10 evo, OnePlus 3, HTC 10, Samsung Galaxy A9 Pro, Samsung Galaxy A9 Pro, Xiaomi Mi 5 Prime şeklinde.