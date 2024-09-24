Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi | Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan haberleşme uygulaması WhatsApp'a 1 Ekim 2024 tarihinde gelecek güncellemesini duyurmasının ardından Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi araması hız kazandı. META tarafından gerçekleştirilen açıklamada gelecek güncellemeyle birlikte iOS ve android işletim sistemine sahip 19 akıllı telefon modelinde WhatsApp uygulaması açılmayacak. WhatsApp'ın yanı sıra Facebook ve Instagram uygulamalarının da sahibi olan META Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi yayınladı. Peki, Whatsapp olmayan telefon modelleri hangisi? İşte Whatsapp kullanamayacak telefonlar listesi!

WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFONLAR LİSTESİ

1 Ekim 2024 tarihi itibariyle gelecek güncelleme sonrası WhatsApp kullanamayacak telefonlar listesi şu şekilde:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7s

Samsung Galaxy S7 Edge

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi MIX 18K

OnePlus 3T

LG V20

Sony Xperia XZ

Asus ZenFone 3 Deluxe

Lenovo Moto Z

Xiaomi Mi 5 Pro

HTC 10 evo

OnePlus 3

HTC 10

Samsung Galaxy A9 Pro

Samsung Galaxy A9 Pro

Xiaomi Mi 5 Prime

WHATSAPP OLMAYAN TELEFON MODELLERİ HANGİSİ?

META tarafından gerçekleştirilen açıklamada artık WhatsApp olmayan telefon modelleri: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7s, Samsung Galaxy S7 Edge, Huawei Mate 9 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi MIX 18K, OnePlus 3T, LG V2, 0Sony Xperia XZ, Asus ZenFone 3 Deluxe, Lenovo Moto Z, Xiaomi Mi 5 Pro, HTC 10 evo, OnePlus 3, HTC 10, Samsung Galaxy A9 Pro, Samsung Galaxy A9 Pro, Xiaomi Mi 5 Prime şeklinde.