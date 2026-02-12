WhatsApp'tan Rusya açıklaması

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rusya hükümetinin ülkedeki kullanıcıları “devlete ait gözetleme uygulaması”na yönlendirmeye çalıştığını iddia etti.

WhatsApp’tan yapılan yazılı açıklamada, WhatsApp’ın ülkede tümüyle engellenmesine çalışıldığına işaret edildi.

Açıklamada, “100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmaya çalışmak geriye doğru bir adımdır ve Rusya'daki insanlar için daha az güvenlikle sonuçlanabilir. Kullanıcıların bağlantılarını sürdürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

WHATSAPP’A ERİŞİM İÇİN VPN KULLANILIYOR

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Kasım 2025’te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli şekilde engellenmeye başladığı bildirilmişti.

Ülkede WhatsApp’a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.

Rusya'da Telegram’a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.