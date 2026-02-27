WhatsApp Web çöktü mü?: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

İnternet kullanıcıları, 27 Şubat cuma sabahı itibarıyla popüler mesajlaşma platformu WhatsApp Web'e giriş sağlayamadı.

Milyonlarca kullanıcı WhatsApp platformuna giriş yapmakta ve mesaj gönderme sayfasını açmakta zorluk yaşıyor.

Sayfanın açılmaması sorunu ile karşılaşan kullanıcılar, erişim sağlanamamasını sorununu, farklı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.