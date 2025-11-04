WhatsApp Web'de erişim sorunu

Milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web'e erişim sorunu yaşandı.

Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatApp Web'de sorun meydana geldi.

Platformun bilgisayar uygulamasında sorun yaşanmadığı belirtilirken tarayıcı girişinde ise sorun yaşandığı görüldü.

Sorunun nedeni henüz bilinmezken, erişim kısa sürede sağlanmaya başlandı.