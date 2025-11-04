WhatsApp Web'de erişim sorunu
Meta'ya ait popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ın Web uygulamasında erişim sorunu yaşandı. Kısa sürede çözülen sorunun platformun bilgisayar uygulamasında yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web'e erişim sorunu yaşandı.
Meta'nın sahibi olduğu dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatApp Web'de sorun meydana geldi.
Platformun bilgisayar uygulamasında sorun yaşanmadığı belirtilirken tarayıcı girişinde ise sorun yaşandığı görüldü.
Sorunun nedeni henüz bilinmezken, erişim kısa sürede sağlanmaya başlandı.