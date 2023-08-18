Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web nereden açılır? İşte Whatsapp’ı bilgisayardan açma yolu

WhatsApp artık bilgisayarlarınızdan da açılabiliyor. 2015’ten bu yana kullanıma sunulan WhatsApp Web özelliği ile artık WhatsApp’ı bilgisayarlarınızdan da kullanabileceksiniz! Peki, Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web nereden açılır? İşte Whatsapp’ı bilgisayardan açma yolu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık yediden yetmişe hepimizin kullandığı uygulama oldu. Sadece anlık mesajlaşmanın birbirimize ileti göndermenin yanı sıra WhatsApp ile fotoğraf, video, dosya, ses kaydı vb. birçok içeriği gönderebiliyoruz.

Milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp’ı bilgisayardan da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? WhatsApp, 2015'in başından bu yana bilgisayarınızdan da kullanılabiliyor. Bu sayede çalışırken bilgisayarınızı bırakıp, telefonunuzun küçük klavyesinde yazı yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Peki, Whatsapp Web nasıl kullanılır? Whatsapp Web nereden açılır? İşte Whatsapp’ı bilgisayardan açma yolu:

Whatsapp Web nasıl kullanılır, nereden açılır?

Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.

Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

Android’li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

iPhone’da Ayarlar > WhatsApp Web’e dokunun.

Windows Phone’da ve Nokia S60’ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.

Bu işlemlerin ardından artık WhatsApp Web’i kullanmaya hazırsınız! WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için telefonunuzun internet bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.

WhatsApp’ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp’tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.

Whatsapp Nedir?

WhatsApp, bir mesajlaşma ve çağrı uygulamasıdır. İlk olarak 2009 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından geliştirilmiş ve 2014 yılında Facebook tarafından satın alınmıştır. WhatsApp kullanıcılarına metin mesajları, sesli mesajlar, resimler, videolar ve belgeler gibi çeşitli medya türlerini gönderme imkanı sunar. Ayrıca kullanıcılar, internet bağlantısı üzerinden ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar yapabilirler.

WhatsApp, özellikle kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine önem veren bir uygulama olarak bilinir. Mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunur, bu da iletilen mesajların sadece gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlar. Bu nedenle, mesajlar WhatsApp sunucularında şifresiz olarak depolanmaz.

Uygulama, cep telefonlarındaki işletim sistemleri için (Android, iOS, vb.) mevcuttur ve genellikle dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılır. Grup sohbetleri, durum güncellemeleri ve konum paylaşımı gibi ek özellikler de sunar. Kullanıcılar, telefon rehberlerindeki kişileri otomatik olarak WhatsApp kişilerine ekleyebilir ve bu kişilerle iletişim kurabilirler.