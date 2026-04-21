WhatsApp’a yeni özellik geliyor

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellikle çok sayıda mesaj alan kullanıcıları hedefleyen özet al özelliği, uygulamanın iOS sürümünde test edilmeye başlandı.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özelliğe göre, kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde okunmamış mesajları tek tek incelemek yerine, yapay zekâ desteğiyle oluşturulan özetlere ulaşabilecek.

Sohbet ekranının üst kısmına eklenecek 'özet al' sekmesi sayesinde, tüm okunmamış mesajların önemli noktaları kısa bir şekilde sunulacak.

BİLGİLER DERLENECEK

Yeni özellik yalnızca okunmamış mesajlar için aktif olacak. Kullanıcılar bu bölüme dokunduğunda, mesajların içeriği analiz edilerek öne çıkan bilgiler derlenecek.

Böylece uzun sohbetleri baştan sona okumadan genel içerik hakkında fikir sahibi olunabilecek.

Özelliğin arkasında Meta’nın yapay zekâ teknolojisi bulunuyor. Şirketin özel işleme altyapısı sayesinde, mesajların gizliliğinin korunacağı ve verilerin güvenli bir şekilde işleneceği belirtildi.

Henüz test aşamasında olan özet al özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise netlik kazanmış değil. Ancak özellikle yoğun mesaj trafiğiyle karşılaşan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.