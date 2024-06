Wikileaks kurucusu Julian Assange serbest bırakıldı

Wikileaks, kurucusu Julian Assange'ın ABD yetkilileriyle yaptığı, hakkındaki bir suçlamayı kabul ederek serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldığını açıkladı.

Wikileaks’in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, “Julian Assange serbest” ifadesine yer verildi.

Londra mahkemesi dün Assange’ın, ABD’ye iade kararını iptal ettirme çabalarıyla geçen 1901 gün geçirdiği Belmarsh Hapishanesinden kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

52 yaşındaki Assange’ın elinde kâğıt ve kalemle uçağa bindiği anın videosu da paylaşıldı.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ