Wikileaks kurucusu Julian Assange serbest bırakıldı

Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın, İngiltere’de 5 yıldır tutulduğu hapishaneden serbest bırakıldığı ve doğduğu Avustralya’ya gittiği bildirildi.

Wikileaks, kurucusu Julian Assange'ın ABD yetkilileriyle yaptığı, hakkındaki bir suçlamayı kabul ederek serbest kalmasına olanak tanıyan anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldığını açıkladı.

Wikileaks’in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, “Julian Assange serbest” ifadesine yer verildi.

Londra mahkemesi dün Assange’ın, ABD’ye iade kararını iptal ettirme çabalarıyla geçen 1901 gün geçirdiği Belmarsh Hapishanesinden kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

52 yaşındaki Assange’ın elinde kâğıt ve kalemle uçağa bindiği anın videosu da paylaşıldı.