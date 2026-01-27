Wilfred Ndidi'nin acı günü
Wilfred Ndidi'nin babası geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla tecrübeli oyuncuya başsağlığı diledi.
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babasının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."