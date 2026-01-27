Giriş / Abone Ol
Wilfred Ndidi'nin acı günü

Wilfred Ndidi'nin babası geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamayla tecrübeli oyuncuya başsağlığı diledi.

Spor
  • 27.01.2026 14:02
  • Giriş: 27.01.2026 14:02
  • Güncelleme: 27.01.2026 14:08
Kaynak: Spor Servisi
AA

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babasının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

