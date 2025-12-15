Wilfried Singo ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Wilfried Singo'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre Singo, Türkiye'de beklentileri karşılamakta zorlanıyor. Galatasaray da oyuncuya bir çıkış kapısı bulmak için menajerlerle temasa geçti.

Sarı-kırmızılı yönetimin, yapılan yatırım ile sahadaki performans arasındaki dengesizlikten memnun olmadığı belirtildi. Fildişi Sahilli savunmacının da Türk futboluna uyum sürecinde zorlandığı ifade ediliyor.

PİYASASI VAR

Singo’nun ise Serie A’ya geri dönme fikrine sıcak baktığı ve İtalya’da hâlâ önemli bir piyasa değerine sahip olduğu vurgulanıyor. Oyuncunun adı Liverpool’a da önerildi ancak İngiliz ekibinin Singo’yu öncelikleri arasına almadığı kaydedildi.

Galatasaray’ın, Wilfried Singo için bu kış transfer döneminde 25 ila 30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli hedeflediği aktarıldı.

Sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyemeyen Singo, sadece 10 maçta forma giyebildi ve 1 asist yaptı.