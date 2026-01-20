Wilfried Singo'nun durumu hakkında açıklama

Galatasaray Doktoru Yener İnce sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

İnce, Atletico Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Singo kronik sakattı lafları büyük bir yalan, aynı kas sakatlığını Lemina da yaşadı ve aynı sürelerde geri döndü. Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık: Tendon sakatlığı.

Singo’nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk.

Uğurcan hastaydı, gribal enfeksiyonu vardı. Bugün idmana çıkıyor, yarın da oynayacak."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmişti.