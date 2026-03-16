Wilfried Singo'ya İtalya'dan talip var

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Monaco’dan yaklaşık 30 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo’nun performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Napoli, sarı-kırmızılı formayı giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusunu yakından izliyor.

Il Mattino’nun haberinde, Napoli yönetiminin uygun bir fırsat oluşması halinde Singo için resmi girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ 60 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun kontratında 60 milyon avroluk serbest kalma maddesinin yer aldığı hatırlatıldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli için bu rakamın ulaşılabilir bir seviyede olduğu da belirtildi.

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden form yakalayan Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta görev aldı. 1063 dakika sahada kalan savunma oyuncusu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’dan yıllık yaklaşık 4,8 milyon avro kazanan Singo’nun kulüple sözleşmesi ise uzun vadeli olarak devam ediyor.