Wilfried Zaha gol sayısını 4’e çıkardı

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.



Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha kaydetti. Zaha, mücadelenin 33. dakikasında ceza yayının solundan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcu, maçın 51. dakikasında attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Wilfried Zaha maçın 82. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.