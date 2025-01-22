Wilfried Zaha'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray, Olimpik Lyon'dan ayrılan oyuncusu Wilfried Zaha'yı ABD takımı Charlotte'a kiraladı. ABD temsilcisi, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 800 bin dolar kiralama ücreti verecek, Zaha ise ücretinin 2 milyon 376 bin euroluk kısmından feragat edecek.

Sezon başında Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Olimpik Lyon'a giden Zaha'nın kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tecrübeli futbolcu, 17 Ocak 2026'ya kadar Charlotte'a kiralandı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olimpik Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

KİRALAMA DETAYLARI NELER?

Bu anlaşmaya göre Charlotte, sarı-kırmıızlı kulübe 2 milyon 800 bin ABD Doları tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin euroluk kısmından feragat etti.

Zaha, Charlotte ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacak. Kiralama süresinin uzaması durumunda Charlotte, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin dolar ek kiralama ödemesi yapacak. Zaha da ücretlerinin net 800 bin euroluk kısmından feragat edecek.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte, sarı-kırmızılı kulübe maksimum 1 milyon 100 bin dolar tutarında performans bonusları ödeyecek.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte, Galatasaray'a maksimum 150 bin dolar tutarında performans bonusu daha verecek.