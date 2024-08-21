Wilma Elles yeni adını duyurdu

Bir dönem geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde “Caroline” karakterini canlandıran Wilma Elles, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni ismini duyurdu.

Wilma Elles, 2016 yılında Türkiye vatandaşı olmuş ve “Aslı” adını almıştı. Türkiye’de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan Almanya kökenli oyuncunun artık farklı bir isim kullandığı anlaşıldı.

Sosyal medya hesabında kolyesini paylaşan Elles’ın yeni adının “Mücella Wilma” olduğu görüldü.

Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le birlikteydi. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019’da ayrıldı.

Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne oldu.

Çift kızlarına "Manolya Tiara" adını verdi.