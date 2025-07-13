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Wimbledon: Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Jannik Sinner, şampiyon oldu

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

Spor
  • 13.07.2025 22:03
  • Giriş: 13.07.2025 22:03
  • Güncelleme: 13.07.2025 22:08
Kaynak: AA
Wimbledon: Carlos Alcaraz'ı mağlup eden Jannik Sinner, şampiyon oldu
Fotoğraf: AA

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Jannik Sinner şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonun tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

Maçı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-1 kazanan Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Jannik Sinner, 4. kez bir grand slam turnuvasında zafer elde etti.

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