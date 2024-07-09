Wimbledon'da çeyrek final heyecanı başladı

Wimbledon'da çeyrek final maçları başladı. Dünya 1 numarası Sinner ile son şampiyon Carlos Alcaraz yarı final için bugün mücadele edecek. Novak Djokovic ise korta yarın çıkacak.

Dünyanın en eski tenis turnuvası Wimbledon'da çeyrek final heyecanı başlıyor.

Erkeklerde ilk çeyrek final maçı son şampiyon Carlos Alcaz ile Tommy Paul arasında oynanacak. Maç bugün saat 16.30’da başlayacak.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile mücadele ediyor.

Turnuvanın favorilerinden Novak Djokovic, yarın Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaşacak. Dünyanın en çok grand slam kazanan tenisçisi olan Djokovic, 8'inci Wimbledon ve toplamda 25'inci grand slam şampiyonluğu için turnuvada mücadele ediyor.

Çeyrek finalin son maçında ise Lorenzo Musetti ile Taylor Fritz karşı karşıya gelecek.