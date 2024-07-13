Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyon Krejcikova oldu

Wimbledon'da tek kadınlar finalinde şampiyon, rakibi Paolini'yi 3 sette mağlup eden Barbora Krejcikova oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

Başkent Londra'daki turnuvada, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi.

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbedon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Wimbledon erkeklerde final maçı yarın TSİ 16.00'da Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic arasında oynanacak.