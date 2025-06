Wimbledon Hangi Kanalda? Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası Ne Zaman Başlayacak?

WİMBLEDON 2025 NE ZAMAN?

2025 Wimbledon Şampiyonası’nın takvimi belli oldu:

Ön Eleme Turları: 23 – 26 Haziran 2025

23 – 26 Haziran 2025 Ana Tablo Başlangıcı: 30 Haziran 2025 Pazartesi

30 Haziran 2025 Pazartesi Kadınlar Finali: 12 Temmuz 2025 Cumartesi

12 Temmuz 2025 Cumartesi Erkekler Finali: 13 Temmuz 2025 Pazar

Turnuva her yıl olduğu gibi yine Londra, Wimbledon’daki All England Lawn Tennis and Croquet Club tesislerinde düzenlenecek.

WİMBLEDON 2025 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2025 yılı itibarıyla Wimbledon maçları Türkiye’de şu platformlardan takip edilebilecek:

S Sport

S Sport 2

S Sport Plus (dijital platform)

TRT Spor (önemli maçların özetleri ve bazı canlı yayınlar)

Maçlar sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Özellikle ikinci ve üçüncü hafta çoklu kort karşılaşmaları 09.00’dan itibaren, Merkez Kort ve diğer ana kort maçları ise 11.00 – 13.00 aralığında yayınlanacak.

WİMBLEDON 2025’TE NELER YENİ?

2025 yılı Wimbledon Turnuvası, teknolojik bir yenilikle dikkat çekecek. Bu yıl turnuva tarihinde ilk kez çizgi hakemleri, otomatik elektronik sistemlerle değiştirilecek. Böylece tartışmalı çizgi kararları yapay zekâ destekli sistemler aracılığıyla verilecek.

2025 WİMBLEDON ÖDÜL PARASI NE KADAR?

Wimbledon 2025’in toplam ödül havuzu:

53.550.000 £ (Sterlin)

Erkekler ve kadınlar tekler şampiyonlarına: 3.000.000 £

Bu rakam, 2024 yılına göre %11,11’lik artışı temsil ediyor.

WİMBLEDON’DA ÖNE ÇIKAN EŞLEŞMELER

Turnuvada yer alması beklenen bazı yıldız isimler ve olası eşleşmeler şöyle: