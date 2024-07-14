Wimbledon’da şampiyon yine Alcaraz: Djokovic’e set vermedi

Wimbledon Tenis Turnuvası geçen seneki gibi Carlos Alcaraz’ın şampiyonluğuyla sona erdi. 21 yaşındaki Alcaraz finali Novak Djokovic’e set vermeyerek 3-0 kazandı ve 4. grand slam zaferine ulaştı.

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 6-2'lik skorla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde skoru 2-0 yaptı.

Alcaraz’ın üç şampiyonluk puanını kullanamadığı ve tie-break'e giden üçüncü set, maçın sonucunu tayin etti.

Tie-break’i 7-6 kazanan İspanyol raket Wimbledon'da ikinci kez şampiyon oldu.

BU YIL İKİNCİ GRAND SLAM ZAFERİ

Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonluğuyla bu sezonki ikinci grand slam zaferine ulaştı.

İspanyol raket, Fransa Açık'ta (Roland Garros) şampiyon olmuştu.

Alcaraz kariyerindeki toplam grand slam şampiyonluğu sayısını 4’e yükseltti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ WIMBLEDON ŞAMPİYONLUĞU

Geçtiğimiz sezon Wimbledon'da tek erkekler finalinde yine Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelmişti.

Alcaraz, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti.

Alcaraz bugünkü galibiyetiyle aynı başarıyı üst üste ikinci kez tekrarladı.