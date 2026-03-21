Wimbledon’da video inceleme dönemi başlıyor

Bu yıl 139’uncusu düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası’nda, hakem kararlarına yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. Turnuva organizasyonu, “Video İnceleme Teknolojisi”nin bu sezon itibarıyla kullanılacağını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre oyuncular; topun dışarıda olup olmadığı, faul vuruşları ve temas gibi belirli kararlara itiraz edebilecek. İnceleme talebi, puanın tamamlanmasının hemen ardından ya da oyuncunun oyunu durdurmasıyla birlikte yapılabilecek.

5 KORTTA AKTİF OLACAK

Yeni sistem, turnuvanın öne çıkan kortlarında uygulanacak. Merkez kort başta olmak üzere 1, 2, 3, 12 ve 18 numaralı kortlarda Video İnceleme Teknolojisi aktif olacak.

Sezonun üçüncü grand slam organizasyonu olan Wimbledon, bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.