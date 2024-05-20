Wishbone Ash, 24 Mayıs'ta İstanbul AKM'de sahne alacak

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, 24 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Dream Theater ve Opeth gibi toplulukları etkileyen, çift solo gitarlı grup formatının öncüsü Wishbone Ash’in konser biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.

Melodik, enerjik hard rock ile progresif rock arasındaki ince bir alanda duran müzikleri ve kalıcı, sadık bir takipçi kitlesi sayesinde rock müziğinde tüm zamanların en mühim toplulukları arasında görülen Wishbone Ash, 24 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.

Konserin biletleri Türkiye’nin teknoloji oraklı etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa sunuldu.

Bestelerinde ve canlı performanslarında ikili solo gitar kullanımı ile bugün artık bir kilometre taşı olmuş hard rock ve metal toplulukları Metallica, Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd ve bugünün önemli grupları Dream Theater, Opeth gibi topluluklarını derinden etkileyen Wishbone Ash, bir kez daha İstanbul seyircisiyle buluşacak.