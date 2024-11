Wishbone Ash, Türkiye'de konser verecek

Wishbone Ash, Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor.

25 Şubat 2025'te Ankara ve 27 Şubat 2025'te İstanbul'da konser verecek.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda rock ve metal grubuna ilham kaynağı olan Wishbone Ash, "The Wish List Tour 2025" turnesi kapsamında ülkemize gelecek. İngiltere'nin köklü rock grubu, 25 Şubat 2025'te Milyon Performance Hall Ankara ve 27 Şubat 2025'te If Performance Hall Beşiktaş İstanbul'da sahne alacak.

Bestelerinde ve canlı performanslarında ikili solo gitar kullanımı ile dikkat çeken Wishbone Ash, bugün artık bir kilometre taşı olmuş Metallica, Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd, Dream Theater ve Opeth gibi toplulukların üzerinde derin bir etki bırakmayı başardı.

"The Wish List Tour 2025" turnesi kapsamında ülkemize gelecek olan İngiliz grup, hayranlarına sevilen parçalarını seslendirecek.