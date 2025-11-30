WNBA’de kriz: Grev ihtimali büyüyor

WNBA’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Lig tarihinin en ciddi çalışma krizlerinden biri yaşanıyor. Oyuncular birliği (WNBPA) ile lig yönetimi, maaş yapısı ve gelir paylaşımı konusunda anlaşmaya varamadı. Bu durum, 2026 sezonu öncesi bir grev veya lockout (ligin durması) ihtimalini çok güçlü hale getirdi.

Sorunun merkezinde, oyuncuların yalnızca sabit maaş artışı değil, lig gelirlerinden pay alma talebi bulunuyor. NBA’de uzun süredir uygulanan gelir paylaşımı modelinin kadın basketbolunda da hayata geçirilmesini isteyen oyuncular, yükselen izlenme oranlarına ve artan ticari gelirlerine rağmen sistemin aynı şekilde değişmediğini savunuyor.

Lig yönetimi ise gelir paylaşımı talebinin WNBA’nin mevcut finansal yapısını zorlayacağını belirterek daha sınırlı artışları gündeme getiriyor. Reuters’ın haberine göre taraflar arasındaki görüşmeler haftalardır çıkmazda ve uzlaşmaya yönelik bir formül bulunamadı.

Bu durum, geçtiğimiz yıllarda popülaritesi ciddi şekilde artan WNBA için kritik bir döneme işaret ediyor. Kadın basketbolu hem TV izlenmelerinde hem sosyal medya görünürlüğünde rekor seviyelere ulaşmışken ligdeki yapısal sorunlar artık daha görünür hale geldi. Özellikle yıldız oyuncuların yurtdışında daha yüksek ücretlerle oynaması, ABD’deki ücret politikasına yönelik tepkileri artırıyor.

ADİL BİR PLANLAMA GEREKİYOR

WNBPA’dan gelen son açıklamada şu ifadeler yer aldı: “WNBA oyuncuları ligdeki ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu katkının adil şekilde karşılık bulması gerekiyor. Eğer gelirler yükseliyorsa, oyuncuların payı da yükselmeli.”

Analistler, görüşmelerin bu şekilde sürmesi halinde sezon açılışına kısa süre kala bir grev kararı çıkabileceğini, ligin ise karşı adım olarak lockout ilan edebileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryonun WNBA tarihinde bir ilk olacağı ve sezon programının ciddi şekilde aksayabileceği vurgulanıyor.