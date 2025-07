Wolf Alice'ten yeni tekli: 'The Sofa'

Wolf Alice, merakla beklenen dördüncü stüdyo albümleri The Clearing’den yeni teklileri ‘The Sofa’ ile geri döndü.

Grup, The Sofa şarkısını geçtiğimiz haftalarda Primavera Festivali’nde ilk kez canlı seslendirdi.

Rowsell şarkı hakkında şöyle diyor: “Hayattaki her şeyi çözmeye çalışmamayı, yaş aldıkça bazı şeylerin üzerinde durmaktan vazgeçmeyi anlatıyor. Ayrıca bir grubun parçası olmanın iki ucu keskin yanlarını anlamaya çalışmakla da ilgili. Büyük bir turneden dönüyorsun, eve gelip kanepede yemeğini yiyorsun. Benim için bu, televizyona bakışımla özetleniyor. Eskiden aynı şeyi iki kere izlemezdim, keşfedecek çok şey var derdim. Şimdi ise Peep Show’u on üçüncü kez izlemek istememde bir sakınca görmüyorum.”

Şarkının videosu da grubun Kuzey Londra sokaklarında çekildi.

‘THE CLEARİNG’ HAKKINDA

Seven Sisters’ta yazılan ve Grammy ödüllü prodüktör Greg Kurstin ile Los Angeles’ta kaydedilen The Clearing albümü; Wolf Alice’in kariyerinde yeni bir dönemi temsil ediyor.

Wolf Alice, 2013’te çıktıkları yoldan bu yana büyük bir mesafe kat etti. İlk albümleri My Love Is Cool ile Grammy adaylığı kazanan grup, ikinci albümleri Visions Of A Life ile Mercury ödülünü aldı.

2022’de yayınlanan Blue Weekend ise İngiltere listelerinde bir numaraya yükseldi ve Brit Ödülü kazandı.