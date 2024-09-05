Wolkswagen’de ‘tasarruf’ eylemi

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Almanya’nın en büyük otomobil şirketi Volkswagen’de (VW), yönetimin hafta başında açıkladığı tasarruf planına karşı işçiler iş bıraktı ve protesto gösterisi düzenledi.

Evrensel’de yer alan habere göre VW’nin merkezinin bulunduğu Wolfsburg’daki fabrikada bilgilendirme amacıyla düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, işyeri işçi temsilcileri ve sendika yetkilileri katıldı. Sendikanın çağrısı üzerine 16 bin VW işçisi iş bırakarak toplantıya katıldı. Toplantının işçiler tarafından izlenebilmesi için fabrikanın içine büyük ekranlar kuruldu.

VW yönetimi, hafta başında yaptığı açıklamada, satışların düşmesi nedeniyle Almanya’da isim vermeden bir fabrikanın kapatılabileceğini ve iş yerinin durumuna bağlı olarak işten çıkarmaların olabileceğini duyurmuştu. Yönetimin ilan ettiği bu plana tepki gösteren işçiler fabrika içinde “İş güvenliğimizden elinizi çekin”, “VW’yi yaratan siz değil biziz” ve “Krizin sorumlusu işçiler değil, yöneticiler” yazılı pankartlar taşıdı. Toplantıya katılan VW yönetiminin “Gerekirse maaşları düşüreceğiz” şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren işçiler, öncelikle yöneticilerin maaşlarında kesinti yapılmasını talep etti.

IG Metall sendikası, Wolfsburg’daki eyleme 16 bin işçinin katıldığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde özellikle merkez fabrikanın bulunduğu Wolfsburg’da işten çıkarmaların gündeme gelebileceği ifade edildi. VW yönetimi, bu fabrikada üretimin çok fazla olduğunu, satışların ise düşük seyrettiğini daha önce belirtmişti. Yönetimin verdiği bilgiye göre, iki fabrikada üretilen ve satılmayan 500 bin araba bulunuyor. Aşırı üretimin faturasının şimdi işçilere kesilmesi isteniyor. Ayrıca, VW’nin elektrikli araç üretimine yeterli yatırım yapmadığı ve tasarruf edilen paraların bu alana harcanacağı da dile getiriliyor.

VW İşyeri İşçi Temsilcisi Daniela Cavallo, yönetimin işten çıkarma ve fabrika kapatma planlarına karşı güçlü bir direniş sergileyeceklerini açıkladı. Dün öğleden sonra, VW yönetimiyle Cavallo ve IG Metall Sendikası Bölge Temsilcisi Thorsten Gröner bir araya geldi. Bugün de Emden’deki VW fabrikasında işçiler iş bırakarak işyeri toplantısı düzenleyecekler.