Wolverhampton'da Vitor Pereira dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların ve performansın kabul edilebilir standartların altında kaldığı aktarılarak Pereira ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Aralık 2024'te Wolverhampton'ın başına geçmişti.

Premier Lig'de bu sezon 10 haftada 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Wolverhampton, 2 puanla son sırada yer aldı.