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Wolverhampton Wanderers, Jhon Arias'ı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 24.07.2025 14:52
  • Giriş: 24.07.2025 14:52
  • Güncelleme: 24.07.2025 14:52
Kaynak: AA
Wolverhampton Wanderers, Jhon Arias'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilya ekibi Fluminense'den 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun 4 yıllık sözleşmeye ek olarak 1 yıl uzatma opsiyonuyla kadroya katıldığı ifade edildi.

Arias, Ağustos 2021'den beri Fluminense formasıyla çıktığı 230 maçta 47 gol attı. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen Arias, 29 maçta 3 gol kaydetti.

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