Wolves, Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı

Wolverhampton kulübünün resmi internet sitesinde bugün yapılan açıklamada teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Pereira'nın teknik kadrosunda yer alan sekiz isimle de yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ne yazık ki, bu sezonun başlangıcı bir hayal kırıklığıydı ve teknik direktöre zaman ve maçlar vererek gelişme kaydetme konusundaki güçlü arzumuza rağmen, bir değişiklik yapmamız gereken bir noktaya geldik" denildi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına geçen ve iyi bir performans sergileyen Vitor Pereira yönetimindeki Wolves aynı başarıyı bu sezon sürdüremedi.

Kulüp bu sezon ligde şuana kadar çıktığı 10 maçta galibiyet alamazken 8 yenilgi ve 2 beraberlik ile ligin son sırasında bulunuyor.