Women of Rebetiko'dan konser serisi

Sanatçı ve bağımsız araştırmacı Lidya Durmazgüler’in hayata geçirdiği “Women of Rebetiko” projesi, rebetiko müziğinin gölgede kalmış kadın seslerine yeniden alan açıyor.

Rebetikonun erkek egemen anlatısına karşı güçlü bir kadın sesi sunan proje, müziği yalnızca bir sahne değil, bir bellek mekânı olarak konumlandırıyor.

Durmazgüler, projeyi şu sözlerle özetliyor: "Ben bu projeyle kadınları ‘erkeklerin karşısına koymak’ gibi bir yerden değil, kadınları yeniden merkeze almak; daha ziyade eksik bırakılmış bir alanı tamamlamak istedim.”

Women of Rebetiko proje konser serisi, 19 Kasım’da Ankara Kulüp Müjgan’da ve 19 Aralık’ta Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleştirilecek.