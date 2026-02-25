WP: ABD, İran'a yakın bölgelere 150 uçak daha konuşlandırdı

ABD'nin, 18 Şubat'ta İran ile İsviçre'de yapılan ikinci tur nükleer müzakerelerin ardından 150'den fazla uçağı İran'a yakın Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine kaydırdığı bildirildi.

Washington Post'un (WP) kamuya açık uçuş takip verileri ile uydu görüntülerinden derlediği bilgilere göre, ABD ordusu İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimali kapsamında bölgedeki askeri varlığını hızla artırmayı sürdürüyor.

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde 18 Şubat'ta gerçekleştirilen ve uzlaşı sağlanamayan müzakerelerin ardından, ABD ordusunun 150'den fazla uçağı Avrupa ve Orta Doğu'daki üslere konuşlandırdığı tespit edildi.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford isimli uçak gemisinin, onlarca savaş uçağıyla birlikte dün Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne ulaştığı belirtildi. Uydu görüntüleri ve uçuş takip verileri, yeni konuşlandırılan ABD uçaklarının yarısından fazlasının Avrupa'daki üslere indiğini ortaya koydu.

Bu uçakların büyük bölümünün kargo ve yakıt ikmal uçaklarından oluştuğu, konum verileri kapalı olduğu için takip edilemeyen savaş uçaklarının ise uydu görüntülerinden tespit edildiği aktarıldı.

AVRUPA VE ORTA DOĞU'YA KONUŞLANDIRILDI

Bloomberhg'te yer alan habere göre, uçuş takip verilerine göre ABD, son günlerde ayrıca E-3G Sentry filosunun üçte birinden fazlasını Avrupa ve Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

Büyük, döner bir radar kubbesiyle donatılan E-3G filosunun, hedef tespiti yapabilen ve her türlü hava koşulunda gözetleme sağlayarak çevredeki hava sahasındaki faaliyetlerin gerçek zamanlı görüntüsünü sunan erken uyarı uçaklarından oluştuğu belirtildi.

Kamuya açık fotoğraflarda, İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü'nde ABD'ye ait yaklaşık bir düzine F-22A Raptor savaş uçağının yanı sıra Azor Adaları'na inen en az bir F-16 Fighting Falcon uçağının görüldüğü aktarıldı.

20 Şubat'ta çekilen uydu görüntülerinde Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde 60'tan fazla savaş uçağının bulunduğu, bunların bir düzineden fazlasının F-35 olduğu kaydedildi.

Elektronik harp kabiliyetlerine sahip F-35'lerin, genellikle düşman hava savunma sistemlerini hedef alarak diğer savaş uçakları için daha güvenli hava koridorları oluşturmak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı anlaşmaya varılmaması halinde vurmakla tehdit ettiği hatırlatılırken, ABD'nin askeri konuşlandırmasını izleyen uzmanlar, bölgedeki mevcut ABD askeri varlığının 2003'teki Irak Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük yığınağa işaret ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, bölgeye sevk edilen askeri unsurların, kara işgali olmaksızın günler sürebilecek bir hava harekatına hazırlık anlamına geldiğini ifade etti.