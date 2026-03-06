WP: Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı, ödemeler donduruldu

Washington Post’un haberine göre ABD’de faaliyet gösteren tahmin piyasası platformu Kalshi’de yatırımcılar, İran lideri Ali Hamaney’in "görevden ayrılması" ihtimali üzerine yaklaşık 54 milyon dolarlık bahis oynadı. Ancak platform yönetimi, işlemlerin bir kişinin ölümüne doğrudan bağlı işlemleri kapsamadığı gerekçesiyle bu bahisleri dondurdu.

TÜM İŞLEMLER DONDURULDU

Habere göre New York’ta yaşayan İsrail asıllı bir iş insanı, Hamaney’in mart ayı içinde ya da 1 Nisan’a kadar Yüksek Liderlik görevinden ayrılacağına dair iki ayrı bahis oynadı. Toplam 3 bin 460 dolar yatıran yatırımcı, platformda kazancının 63 bin doların üzerine çıktığını gösteren bildirimler aldığını söyledi.

Ancak kısa süre sonra Kalshi, kurallarında “ölüme doğrudan bağlı piyasalar”a izin verilmediğini belirterek bu senaryoya ilişkin tüm işlemleri dondurdu. Şirketin kararı platform kullanıcıları arasında tepkiye yol açtı. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Kalshi’nin kazançlı işlemleri iptal ederek yatırımcıları mağdur ettiğini savundu.

BREAKING: The odds Ali Khamenei is out as Supreme Leader have surged to 68%



Reminder: Kalshi does not offer markets that settle on death.



If Ali Khamenei dies, the market will resolve based on the last traded price prior to confirmed reporting of death. pic.twitter.com/geL2CgdRwI — Kalshi (@Kalshi) February 28, 2026

"GRAMER AÇISINDAN BELİRSİZ"

Washington Post’un aktardığına göre Kalshi, İran’daki gelişmeler öncesinde platformun ana sayfasında ve sosyal medya hesaplarında Hamaney’in görevden ayrılma ihtimali üzerine yapılan işlemleri öne çıkarmıştı. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın “gramer açısından belirsiz” olduğunu ve işlemlerin ölümle sonuçlanan senaryoları kapsamadığını savundu.

"ÖLÜM DIŞINDA BİR YOL"

Kalshi CEO’su Tarek Mansur, şirketin kurallarının insanların bir kişinin ölümünden doğrudan kazanç elde etmesini yasakladığını belirterek, İran’da liderlik değişiminin ölüm dışında başka yollarla da gerçekleşebileceğini söyledi. Mansur, platformun yaşanan tartışmaların ardından bazı işlemlerden doğan zararları telafi etmek için yatırımcılara para iadesi yaptığını açıkladı.

Haberde, olayın seçimler, savaşlar ve siyasi gelişmeler gibi gerçek dünya olayları üzerine bahis oynanabilen “tahmin piyasalarına” yönelik etik tartışmaları yeniden alevlendirdiği de vurgulandı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER BAHİS PİYASALARINDA

Haberde ayrıca tahmin piyasalarının son dönemde jeopolitik gelişmeler üzerine oynanan bahislerle hızla büyüdüğüne dikkat çekildi. Kalshi ABD’de düzenlemeye tabi olarak faaliyet gösterirken, benzer bir platform olan Polymarket ise yurtdışında farklı kurallar altında işlem görüyor. Platform verilerine göre Polymarket kullanıcıları da İran’a yönelik ABD saldırılarının zamanlaması üzerine yüz milyonlarca dolarlık bahis oynadı.

Uzmanlara göre Hamaney örneği, tahmin piyasalarının yalnızca ekonomik veya seçim sonuçları değil, ölüm, savaş ve siyasi krizler gibi olaylar üzerinden de finansal işlemler yapılmasına olanak tanıması nedeniyle ciddi etik ve hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor.