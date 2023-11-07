WSJ: ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat tedarik etmeyi planlıyor

The Wall Street Journal'ın elde ettiği resmi yazışma görüntülerine dayandırdığı haberine göre ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat göndermeyi planlıyor. Söz konusu plan, silahların kullanımı, montajı, testi ve diğer teknolojilerin sağlanmasını da içeriyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat göndermeyi planladığını iddia etti.

WSJ'nin, elde ettiği resmi yazışma görüntülerine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, havadan karaya hassas güdümlü mühimmat olan Spice bombalarının İsrail'e gönderilmesini öngören bildiriyi, 31 Ekim'de ABD Kongresi'ne teslim etti.

Yazışmalara göre, anlaşma kapsamında ABD'li silah üreticisi Rafael USA, söz konusu mühimmatı İsrailli ana firması Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri'ne devredecek.

Söz konusu plan, toplam değeri 320 milyon doları bulan silahların kullanımı, montajı, testi ve diğer teknolojilerin sağlanmasını da içeriyor.

Washington'daki politika enstitüsü Project on Middle East Democracy'de (POMED) uzman Seth Binder, yaptığı açıklamada, "(Joe) Biden yönetimi İsrail hükümetini çatışmalara insani ara verilmesine izin vermeye çağırıyor ancak söz konusu satış ve İsrail için aceleye getirilen benzer askeri yardımlar bu çabayı tamamen baltalıyor" ifadesini kullandı.