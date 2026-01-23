WSJ'den iddia: ABD, yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği planlıyor

ABD’nin yıl sonuna kadar Küba’da bir yönetim değişikliğine zemin hazırlamayı hedeflediği ve bu doğrultuda Havana yönetimi içerisinden bazı isimlerle temas arayışına girdiği iddia edildi. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, Donald Trump yönetiminin 2026 sonuna kadar Küba’da yönetim değişikliğine kapı aralayabilecek bir anlaşma için hükümet içinden bazı aktörlerle görüşme girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

WSJ’ye konuşan yetkililer, Trump yönetiminin Küba ekonomisini “çöküşün eşiğinde” gördüğünü, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun desteğinin zayıflamasıyla Havana yönetiminin daha kırılgan hale geldiğini düşündüklerini aktardı. Küba'da mevcut rejimi sona erdirmeye yönelik henüz somut ve net bir planın bulunmadığını da vurgulayan yetkililer, Maduro’nun alıkonulmasının ardından yaşanan gelişmelerin Küba açısından hem örnek hem de uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

"SÜRGÜN GRUPLARLA TEMAS" İDDİASI

Haberde, Trump yönetiminin Miami ve Washington’da yaşayan Kübalı sürgünler ile bazı sivil gruplarla yaptığı görüşmelerde, Küba yönetimi içinde uzlaşmaya açık isimleri belirlemeye çalıştığı ileri sürüldü. Ayrıca Washington yönetiminin, Küba’nın enerji ihtiyacını karşılayan petrol tedarikini kısıtlayarak Havana yönetimini zayıflatmayı amaçladığı da iddia edildi.

Trump ise 11 Ocak’ta yaptığı bir paylaşımda, Venezuela’dan Küba’ya “petrol ya da para gitmeyeceğini” belirterek, Havana yönetimine “geç olmadan anlaşma yapmaları” çağrısında bulunmuştu.