WSJ iddiası: Türkiye'ye 'sürücüsüz taksi' geliyor

Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerinde Çin’in öncü şirketlerinden Baidu, robotaksi hizmeti Apollo Go’yu Avrupa’da test etmeye hazırlanıyor.

Sözcü Gazetesi'nin Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre şirket, İsviçre ile birlikte Türkiye’yi de pilot ülkeler arasına dahil etti.

Çin’de büyük başarı yakalayan sürücüsüz taksi ağı, önümüzdeki aylarda Türkiye yollarında denenmeye başlayabilir.

WSJ haberinde, Baidu'nun ayrıca Apollo Go'yu Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladığı belirtildi.

Şirketin robotaksi hizmeti Apollo Go, Çin'in birçok şehrinde faaliyet gösteriyor. 400'den fazla araçla en büyük filo ise Çin'in merkezi Wuhan kentinde bulunuyor.