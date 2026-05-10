WSJ: İsrail’in Irak’taki gizli savaş üssü ortaya çıktı

İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta Irak çölünü gizli bir operasyon merkezi olarak kullandığı öne sürüldü. Wall Street Journal'in haberine göre İsrail, İran’a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak’ın batı çölünde gizli bir askeri tesis kurdu. Haberde, söz konusu üssün özel kuvvetler ve arama-kurtarma ekipleri için kullanıldığı, ABD’nin tesisin varlığından haberdar olduğu, tesisi farkeden Irak askerlerinin ise İsrail tarafından hedef alındığı aktarıldı.

GİZLİ ÜS SAVAŞ BAŞLAMADAN ÖNCE KURULDU

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İran’la savaş başlamadan hemen önce Irak çölünde gizli bir askeri üs inşa etti. Tesisin, İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü, aynı zamanda özel kuvvetler ve arama-kurtarma ekiplerine ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrailli pilotların İran üzerinde düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma ekiplerinin bu bölgede konuşlandırıldığı kaydedildi. Şimdiye kadar İsrailli bir pilotun düşürülmediği ifade edilirken, İran’ın İsfahan kenti yakınlarında bir ABD F-15 savaş uçağının düşürülmesi üzerine İsrail’in yardım teklif ettiği, ancak iki ABD’li askerin kurtarılmasını ABD güçlerinin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı. Buna karşın İsrail’in, kurtarma operasyonunu korumak amacıyla hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

IRAK ASKERLERİ ÜSSÜ FARK ETMEK ÜZEREYDİ

WSJ’ye konuşan kaynaklara göre İsrail’in Irak’taki gizli üssü, savaşın ilk dönemlerinde neredeyse ortaya çıkıyordu. Irak devlet medyası, mart ayı başında bölgede yaşayan bir çobanın helikopter uçuşları dahil “olağan dışı askeri hareketlilik” gördüğünü ve bunu bildirmesi üzerine Irak ordusunun bölgeye asker gönderdiğini duyurmuştu.

Habere göre İsrail, bölgeyi incelemeye gelen Irak birliklerini hava saldırılarıyla uzak tuttu. Irak hükümeti o dönem saldırıyı kınadı; saldırıda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı Korgeneral Qais Al-Muhammadawi, mart başındaki saldırıya ilişkin Irak devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Bu pervasız operasyon koordinasyon ya da onay olmadan gerçekleştirildi” dedi.

IRAK SALDIRIYI BM’YE TAŞIDI

Irak, mart ayının ilerleyen günlerinde Birleşmiş Milletler’e yaptığı şikâyette saldırının “yabancı güçler” ve hava saldırıları içerdiğini bildirdi. WSJ’ye konuşan kaynaklardan biri, Irak’ın saldırıyı ABD’ye atfetmesine karşın ABD’nin bu saldırıda yer almadığını söyledi.

Irak ve Arap medyasında geniş yer bulan olay, bölgede saldırıyı gerçekleştiren güçlerin kimliğine ilişkin çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Iraklı yetkililere göre çobanın ihbarının ardından Irak askerleri Humvee araçlarla şafak vakti bölgeye doğru ilerledi. Birlik yoğun ateş altında kaldı; bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Daha sonra Irak Terörle Mücadele Servisi’ne bağlı iki birlik daha bölgeyi aramak üzere sevk edildi. Aramada, bölgede daha önce askeri güçlerin bulunduğuna işaret eden izlere rastlandığı belirtildi.

Muhammadawi, Irak devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre saldırıdan önce sahada belirli bir güç vardı; havadan destekleniyordu ve birliklerimizin kapasitesinin ötesinde hareket ediyordu” ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinden bir sözcü ise WSJ’ye yaptığı açıklamada, olay ya da İsrail üssünden haberdar olup olmadıkları konusunda daha fazla yorum yapmadı.

İRAN’A 1000 MİL UZAKLIKTAKİ SAVAŞ HATTI

WSJ, Irak’taki gizli üssün ayrıntılarının, İsrail’in yaklaşık 1000 mil uzaklıktaki İran’a karşı hava harekâtını nasıl yürütebildiğine dair tabloyu tamamladığını yazdı. Habere göre Irak’taki üs, İsrail’e savaş alanına daha yakın bir konum sağladı. Bu sayede arama-kurtarma ekiplerinin olası acil durumlarda daha hızlı müdahale etmesi amaçlandı.

Kaynaklardan biri, İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı ve düşman topraklarında komando operasyonları yürütmek üzere eğitilmiş özel kuvvetlerin de bu üste bulunduğunu söyledi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin beş hafta süren harekât boyunca İran’daki hedeflere binlerce saldırı düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu ise WSJ’ye yaptığı açıklamada iddialara ilişkin yorum yapmadı.

UZMANLARA GÖRE BÖLGE GEÇİCİ ÜSLER İÇİN ELVERİŞLİ

Haberde görüşüne yer verilen stratejik danışmanlık şirketi Horizon Engage’in araştırma başkanı Michael Knights, askeri operasyonlar öncesinde geçici operasyon noktalarının kurulmasının olağan olduğunu belirtti. Knights, Irak’ın batı çölünün geniş ve seyrek nüfuslu yapısı nedeniyle geçici üsler için elverişli olduğunu ifade etti.

Knights ayrıca, bölgedeki yerel kaynakların mevcut savaş sırasında olağan dışı helikopter hareketliliği gördüklerini aktardıklarını belirtti.