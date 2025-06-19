WSJ: Trump, İran'a harekat planını onayladı ancak "vur emri" vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik harekat planını onayladığını ancak "vur emri" vermediği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, yaklaşık 10 Haziran'da dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Kurilla, "Savunma Bakanı ve Başkan'a geniş bir seçenek yelpazesi sundum" demişti.

Söz konusu planın sunulmasının ardından ayın 13'ünde İsrail, İran'a yönelik saldırı başlatmıştı.

ABD'nin İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağı tartışma konusu olurken Wall Street Journal, Trump'ın ilgili planı onayladığını ancak "vur emri" vermediğini aktardı. Haberde, "Başkan Trump salı günü geç saatlerde üst düzey danışmanlarına yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ancak Tahran'ın vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için planı beklemeye aldığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Donald Trump, 18 Haziran'da, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim" demiş ve "Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" diye eklemişti.