WSJ: Trump yönetimi İran'a saldırmaktan neden vazgeçti?

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında İran’a yönelik askeri bir müdahaleye hazır olduğu izlenimini verirken bunun Orta Doğu’daki gerilimi daha da artıracağı ve çatışmaları uzatacağı yönündeki uyarıların ardından tutumunu yumuşattı.

The Wall Street Journal'da, Washington’un İran’a saldırının eşiğinden nasıl döndüğüyle ilgili detaylı bir haber yayımlandı.

Gazetenin “Trump, İran’a saldırı tehdidinden nasıl ‘beklemeye alma’ noktasına geldi” başlıklı haberinde, İranlı diplomatların hafta boyunca ABD’yi askeri saldırıdan vazgeçirip nükleer müzakerelere geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı yazıldı.

Arap ve Avrupalı yetkililere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçii, gelecek hafta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu öncesinde Davos’ta ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir görüşme ayarlamayı hedefledi. Ancak bu temas hiçbir zaman netleşmedi.

Bu süreçte ABD’li sivil ve askeri yetkililer, İran’ın protestoları bastırmasına karşı başkanın önünde bulunan olası yanıt seçenekleri üzerinde çalışıyordu. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey isimler de Trump’a gayriresmî değerlendirmeler sundu.

“YARDIM YOLDA” MESAJININ VERİLDİĞİ GÜN

Trump’ın salı günü Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle olası planları ele almak üzere bir toplantı yapması bekleniyordu. Ancak Trump bu toplantıya katılmadı ve görüşlerini bir kez daha sosyal medya üzerinden paylaştı.

ABD’li yetkililere göre Trump, salı akşamı itibarıyla saldırı emri vermeye daha yakın bir noktadaydı ve Pentagon’dan İran’a yönelik bir operasyon için hazırlık yapılmasını istedi. Askeri yetkililer, o geceyi başkanın ertesi gün nihai emri vereceği beklentisiyle geçirdi. Çarşamba sabahının erken saatlerinde ise ABD ordusu, Katar’daki ve bölgedeki ana hava harekât merkezlerinden biri olan El-Udeyd Hava Üssü’nden bazı personeli tahliye etti.

ABD’li yetkililer, İsrail ve Arap ülkelerinden gelen mesajların da saldırı zamanlamasına dair çekinceler içerdiğini aktardı. Bölgedeki liderler, İran’daki durumun son derece kırılgan olduğunu, protestoların ise sert müdahalelerle büyük ölçüde bastırıldığını dile getirdi. Ayrıca olası bir çöküş halinde muhalefete kimin öncülük edeceğinin belirsizliği de vurgulandı.

TON DEĞİŞİKLİĞİ

Çarşamba öğleden sonra itibarıyla Trump’ın açıklamalarındaki sertlik azaldı. Beyaz Saray’da konuşan Trump, İran’ın protestocuların öldürülmesinin durdurulduğunu Washington’a bildirdiğini söyledi. “İnfazlara yönelik bir plan yok. Bunu güvenilir bir kaynaktan öğrendim” diyen Trump, İranlı yetkililerin söylemine paralel biçimde, göstericilerin de rejim güçlerine ateş açtığını öne sürdü.