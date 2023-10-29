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WTA Elit Kupası'nı Brezilyalı Haddad Maia kazandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 16:33
  • Giriş: 29.10.2023 16:33
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:33
Kaynak: AA
WTA Elit Kupası'nı Brezilyalı Haddad Maia kazandı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Elit Kupası'nda zafer, Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'nın oldu.

Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ile 8 numaralı seribaşı Haddad Maia karşılaştı.

Haddad Maia, 2 saat 51 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

27 yaşındaki Brezilyalı tenisçi, kariyerindeki 3. WTA Turu şampiyonluğuna ulaştı.

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