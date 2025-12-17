Wushu Başkanı Abdurrahman Akyüz: "Murat Kurum'un seçilmemesi düşünülmeli"

Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı ve AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda İstanbul seçimleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimlerinde Murat Kurum'un seçilmemesini eleştiren Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçimleri öncesinde tarafımızı belli etmiştik. Bir wushucudan da beklenen şuurlu bir davranış ortaya koymaktır. İstanbul'da Murat Kurum demiştik neden Murat Kurum dediğimizin haklılığı şimdi ortaya çıktı.

Şu an İstanbul'un hali ortada, Murat Kurum'un yaptıkları da ortada, iki yılda 350 bin konut yaparak 11 tane yıkılmış şehri yeniden imar ederek, böyle bir başarıyı ortaya koymuş birisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamaması düşünülmeli."

ERDOĞAN’A ÖVGÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da konuşan Akyüz, wushu sporu içindeki herkesin aynı görüşte olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"O yalnız Türkiye'nin değil bütün dünyadaki mazlumların umudu ve lideri, biz her zaman onunla beraberiz. Bütün wushucular da bu şuurdadır.

Türkiye dünyada iyiliğin öncülüğünü yapıyor, dünyayı emperyalist ülkelere karşı bu vahşetten, bu zulümden kurtarma yolunda iyilik ve refah mücadelesi veren bir Türkiye var. Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız var"

Akyüz, Erdoğan'ın wushuya daha fazla destek olacağını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da diğer bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. 2026'da Çin'den hocalar getirip Türkiye'de eğitimlerimizi güçlendirmek, Çin'e sporcularımızı götürüp daha iyi wushu eğitimi için çalışmalarımız devam edecek. Sakarya'ya yeni tesis kazandırma hazırlığı içindeyiz. Çin'de iki şehirdeki kamp merkezimizde seçtiğimiz sporcular çalışıyorlar" diye konuştu.