X'e (Twitter) erişilemiyor

Sosyal medya platformu X’e (Twitter) öğle saatlerinden bu yana sağlıklı erişim sağlanamıyor.

ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu X’te birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor.

Platformun internet sitesi de mobil uygulaması da açılmasına rağmen içerikler yüklenmiyor.

Sabah saatlerinde de benzer sorunun yaşandığı X’ten bir açıklama gelmedi.

X, henüz erişim sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yapmadı. 13.00 dolayında başlayan kesinti 13.20’de bitmişti.

Platforma 17.10 itibarıyla yine ulaşılamıyordu. X tekrardan normale dönmüştü. Ancak saat 18.00 sıralarında erişim yeniden gitti.

“GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ MEYDANA GELDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'ten bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor" çıklaması yaptı.