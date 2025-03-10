X'e (Twitter) sağlıklı erişim sağlanamıyor: Elon Musk'tan açıklama

Sosyal medya platformu X’e (Twitter) gün boyu sağlıklı erişim sağlanamadı.

ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahip olduğu X’te birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor.

Platformun internet sitesi de mobil uygulaması da açılmasına rağmen içerikler yüklenmiyor.

13.00 dolayında başlayan kesinti 13.20’de bitmişti.

Platforma 17.10 itibarıyla yine ulaşılamıyordu. X tekrardan normale dönmüştü. Ancak saat 18.00 sıralarında erişim yeniden gitti.

Sıklıkla erişim kesilen X, saat 20.00 dolaylarında yeniden ulaşılabilir oldu. Ancak bir süre sonra erişim yeniden gitti.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu X’e (Twitter) gün boyu sağlıklı erişim sağlanamazken ABD'li milyarder Elon Musk, konuyla ilgili açıklama yaptı. Musk şu açıklamayı yaptı: "𝕏'e karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur"

“GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ MEYDANA GELDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'ten bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor" çıklaması yaptı.