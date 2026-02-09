Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

X hesabı engellenen Murat Ongun, YouTube kanalı açtı

İBB soruşturmasında yargılanan ve X hesabı erişime engellenen Murat Ongun, YouTube kanalı açtı.

Güncel
  • 09.02.2026 09:26
  • Giriş: 09.02.2026 09:26
  • Güncelleme: 09.02.2026 09:33
Kaynak: Haber Merkezi
X hesabı engellenen Murat Ongun, YouTube kanalı açtı

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, YouTube kanalı açtı.

Ongun'un X hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 2 Ocak 2026'da erişime engellenmiş, hesap 8 Ocak'ta Türkiye'den görünmez kılınmıştı.

Ongun'un açtığı ikinci X hesabına da erişim engeli getirilmişti.

Ongun'un YouTube kanalında iki video bulunuyor.

Dün akşam eklenen "1142 yılla yargılanıyorum" başlıklı videoda yapay zekadan da faydalanılarak Murat Ongun'un cezaevinde yaşadıkları kendi ağzından anlatılıyor.

Erişim engeli gelmişti: Murat Ongunun X hesabı Türkiyede görünmez kılındı
Murat Ongundan etkin pişmanlıktan yararlananlar için dilekçe: Yalan makinesi eşliğinde dinlensinler
BirGün'e Abone Ol