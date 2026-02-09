X hesabı engellenen Murat Ongun, YouTube kanalı açtı
İBB soruşturmasında yargılanan ve X hesabı erişime engellenen Murat Ongun, YouTube kanalı açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, YouTube kanalı açtı.
Ongun'un X hesabı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 2 Ocak 2026'da erişime engellenmiş, hesap 8 Ocak'ta Türkiye'den görünmez kılınmıştı.
Ongun'un açtığı ikinci X hesabına da erişim engeli getirilmişti.
Ongun'un YouTube kanalında iki video bulunuyor.
Dün akşam eklenen "1142 yılla yargılanıyorum" başlıklı videoda yapay zekadan da faydalanılarak Murat Ongun'un cezaevinde yaşadıkları kendi ağzından anlatılıyor.