X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'ndan TikTok paylaşımı

X hesabı kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, TikTok'ta bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında "Ne yaparsanız yapın, korku duvarları yıkıldı. Birer birer eksileceğimizi sandınız ama biz milyon milyon büyüyoruz!" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımında CHP'nin dün (7 Mayıs Çarşamba) düzenlediği Beyazıt meydanında yapılan mitinginden cep telefonu flaşlarının yakıldığı anlara yer verildi.

Videoda İmamoğlu'nun önceki mitinglerinden sözleri yer aldı.