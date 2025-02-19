X'in Premium abonelik fiyatına Grok zammı: İki katına çıktı

Sosyal medya platforumu X (Twitter), en üst düzey abonelik planı olan Premium+ fiyatına zam yaptı.

NTV'nin haberine göre; X, geçtiğimiz Aralık ayında 16 dolardan 22 dolara çıkan abonelik ücretinin ardından, Premium+ planını yeniden revize etti.

Yeni düzenlemeye göre, ABD’deki kullanıcılar için Premium+ aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 350 dolara yükseldi. Bu, önceki fiyatların iki katından fazla bir artış anlamına geliyor.

Bu fiyat artışı, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nin yeni modeli Grok 3'ü tanıtmasının hemen ardından geldi.

X, Grok 3'ün bazı gelişmiş özelliklerini Premium+ planından çıkararak, "SuperGrok" adlı yeni bir abonelik paketi oluşturdu.

SuperGrok, kullanıcılara “derin arama” ve “mantıksal çıkarım” gibi daha sınırlı fakat özel yapay zeka özellikleri sunacak.

ZAMMA KULLANICI TEPKİLERİ

Fiyat artışı, kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı hesaplar, yeni özelliklerin yüksek fiyatı hak ettiğini düşünürken, diğerleri ise artışın fazla olduğunu savunuyor. Sosyal medya platformlarında bu konuyla ilgili çeşitli tartışmalar yaşanıyor.