X'in Türkiye avukatından Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeline karşı dava

Sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına yönelik erişim engeliyle ilgili yeni bir adım attıklarını duyurdu. Gürkaynak, Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığını açıkladı. Gürkaynak, "Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak" dedi.

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Gürkaynak'ın açıklaması şöyle:

"Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak."