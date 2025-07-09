X'in Türkiye avukatından Grok açıklaması: Grok'un savunulması gerekebileceğini ben bile tahmin edememiştim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'in yapay zeka sohbet robotu Grok hakkında soruşturma başlatmasının ardından platformun Türkiye avukatı Gönenç Gürkaynak açıklama yaptı. Kaynak, “Bir gün Grok'un direkt cezai kovuşturmaya muhatap olarak savunulması gerekebileceğini ben bile tahmin edememiştim” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunması nedeniyle sosyal medya platformu X’in (Twitter) yapay zeka sohbet robotu Grok hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

X'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

X’in avukatı Gönenç Gürkaynak ise Grok’a yönelik soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından “16 senedir yapay zeka regülasyonu üzerinde çalışan bir hukukçu olduğum ve ayrıca serbest avukat olarak müvekillerimden biri X olduğu halde, bir gün Grok'un direkt cezai kovuşturmaya muhatap olarak savunulması gerekebileceğini ben bile tahmin edememiştim. Sürpriz kavramı kalmadı” paylaşımını yaptı.