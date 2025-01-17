X kullanmayı bırakan kurumların sayısı artıyor

İspanya'da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı'nın (CRUE) da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya uygulaması "X"i kullanmayı bırakacağını bildirdi.

"Friends of the Earth", "Greenpeace", "Ecology in Action" gibi çevre örgütlerinin de aralarında olduğu, "X" kullanımını bırakacağını açıklayan STK'ler, bu platformu terk etmek için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin yapılacağı 20 Ocak tarihini seçti.

STK'ler "X"ten çıkma kararı almalarına gerekçe olarak, "Elon Musk'ın ABD'de yeni hükümetin bir parçası olacak olmasını ve kimseye hesap vermek zorunda kalmayacağını" gösterdi.

Ortak açıklama yapan çevre örgütleri, "Musk, aşırı sağ fikirlere dayanan söylemleri desteklemekten ve teşvik etmekten, hatta Almanya örneğinde olduğu gibi diğer ülkelerin genel seçimlerine müdahale etmekten utanmıyor. Sosyal paylaşım ağları hiçbir zaman mükemmel olmadı ancak X'in tutumu, farklı konumların eşit şartlarda yer alması gereken bir sosyal ağ için kabul edilemez" ifadesini kullandı.

İspanya'daki üniversitelerin rektörlerinin bağlı olduğu CRUE de "X"in artık "antidemokratik yönelimde olduğunu" belirterek, bunun "üniversitelerin demokratik, etik ve sorumlu değerlerin desteklenmesi felsefesine aykırı olduğunu" kaydetti.

ALMANYA'DA DA SENDİKALAR BIRAKMIŞTI

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı söyleşi büyük yankı uyandırmıştı.

Söz konusu söyleşi Almanya'da basında geniş yer bulurken tartışmaları beraberinde getirdi ve Almanya'daki iki sendikanın, sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı almasıyla sonuçlanmıştı. Hizmet sendikası Verdi ile Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, Musk'ı ve platformu X'i "demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla" suçlayarak kararı duyururken, Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceklerini duyurmuştu.