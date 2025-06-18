X, nefret söylemlerinin denetimi yasası nedeniyle New York eyaletine dava açtı

ABD'li Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, şirketlerden çevrim içi ortamdaki nefret söylemlerine ilişkin denetimlerini raporlamalarını isteyen yasa gerekçesiyle New York eyaletine dava açtı.

X şirketi, eyalette Aralık 2024'te yürürlüğe giren yasaya karşı New York Güney Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkemeye sunulan belgeye göre şirket, sosyal medya platformlarından nefret söylemlerini denetlemek için attıkları adımlara yönelik rapor isteyen yasayla beraber eyaletin "içerik denetimi sürecine dahil olmaya çalıştığını" belirtti.

"VERİMLİ BİR TARTIŞMA ORTAMINI TEHLİKEYE ATIYOR"

Şirket, yasanın, anayasadaki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini ifade etti ve sosyal medya platformlarında hangi içeriklere yer verileceğinin denetlenmesinin, hangi ifadelerin nefret söylemi kabul edilip edilmeyeceğine dair verimli bir tartışma ortamının oluşmasını tehlikeye attığını vurguladı.

X şirketi, 2024'te California eyaletine de benzer bir yasa nedeniyle dava açmış ve dava sonucunda şirketlerin sahip olduğu platformlardaki nefret söylemlerine ilişkin içerik denetleme raporu sunma zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştı.