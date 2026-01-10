Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

X sosyal medya platformu, web sürümündeki İran bayrağını değiştirdi

Elon Musk'un sahibi olduğu X, platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını 1979 öncesinde kullanılan bayrakla değiştirdi.

Dünya
  • 10.01.2026 11:23
  • Giriş: 10.01.2026 11:23
  • Güncelleme: 10.01.2026 12:01
Kaynak: AA
X sosyal medya platformu, web sürümündeki İran bayrağını değiştirdi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt verdi.

Bier, verdiği yanıtta, İran'ın güncel bayrağının, 1979'da İran İslam Cumhuriyeti kurulmadan önce kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.

Söz konusu yanıttan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.

İrandaki protestolarda can kaybı 65e yükseldi
BirGün'e Abone Ol