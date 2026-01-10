X sosyal medya platformu, web sürümündeki İran bayrağını değiştirdi
Elon Musk'un sahibi olduğu X, platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını 1979 öncesinde kullanılan bayrakla değiştirdi.
Kaynak: AA
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.
X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt verdi.
Bier, verdiği yanıtta, İran'ın güncel bayrağının, 1979'da İran İslam Cumhuriyeti kurulmadan önce kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.
Söz konusu yanıttan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.