X'te dünya genelinde erişim sorunu
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar kısa bir süre akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerini gerçekleştiremedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcılar, akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaştı.
Soruna ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Erişim sorunu saat 13.13 itibarıyla sona erdi. Kullanıcılar, akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde bir sorunla karşılaşmadı.